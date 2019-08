Se anche il Giornale capisce la strategia di Salvini sulla “zingaraccia”

Ieri abbiamo spiegato come Matteo Salvini usi la strategia della zingaraccia per cercare di distogliere l’attenzione dalle non esattamente rosee prospettive del governo gialloverde (Pil a zero, legge di bilancio ancora da abbozzare, 24 miliardi per annullare le clausole IVA ancora da trovare, soldi per la flat tax al 15% inesistenti) e dal fatto che non gli conviene andare a votare perché poi dovrebbe attuare il programma ed avverare le promesse fatte all’elettorato, mentre adesso è nella comodissima posizione di poter dare la colpa al capro espiatorio M5S. Oggi Adalberto Signore sul Giornale ribadisce che la situazione è esattamente questa:

Vanno in questa direzione alcune forzature del ministro dell’Interno che ieri, però, ha lasciato andare il piede a tavoletta. Prima quando ha dato della «zingaraccia» a una rom che in un video gli aveva augurato un proiettile. Poi quando se l’è presa con un videomaker di Repubblica che gli chiedeva conto della vicenda della moto d’acqua.«Vada a riprendere i bambini,visto che le piace tanto…», ha replicato sprezzante Salvini mentre il collega gli chiedeva se per caso lo stesse accusando di pedofilia.

E infine quando parlando della vicenda Alan Kurdi ha detto di essersi «rotto le palle» del governo tedesco. Insomma, un leader della Lega teso come non lo si vedeva da tempo. Pressato su molti fronti e, forse,con il timore di aver perso il momento giusto per staccare la spina al governo. E con davanti il rischio di restare «prigioniero» non solo di Giuseppe Conte e Di Maio. Ma anche di una manovra dove quasi certamente non ci sarà traccia della flat tax.

Leggi anche: Come Salvini tenta di fregarvi con la zingaraccia