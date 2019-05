Giorgia, i meloni e il silenzio elettorale

Con la simpatia che le è da sempre caratteristica, Giorgia Meloni ha violato il silenzio elettorale invitando a votare per lei oggi su Facebook con un video in cui si immortala insieme a dei Meloni.

Ieri invece era stata Daniela Santanché a violare il silenzio elettorale su Instagram, così come Salvini con una dichiarazione su Mercatone Uno insieme a PD e M5S.

Invece Carla Franchini, candidata del MoVimento 5 Stelle nella circoscrizione Nord-Est, è stata perlomeno più esplicita:

Anche la senatrice sannita del Movimento Cinque Stelle, Sabrina Ricciardi, ha votato poco fa a Benevento e ha violato il silenzio elettorale. “Voglio ricordare ai meridionali due numeri: 1861 e 49 – ha dichiarato la senatrice grillina violando il silenzio elettorale e attaccando la Lega – E’ dal 1861 che meritiamo un riscatto. Le scelte più importanti, con ricadute nazionali, passano per Strasburgo e Bruxelles. Ricordo pure agli elettori che hanno 49 milioni di motivi per barrare il simbolo giusto, non quello che fino a ieri li appellava terroni”.

Intanto ieri i carabinieri della stazione di Montemiletto (Avellino) hanno denunciato un 55enne che ha fotografato la scheda elettorale che aveva appena votato. La segnalazione è stata fatta dal presidente del seggio. Ad Ariano Irpino (Avellino) una elettrice ha denunciato di aver ricevuto una scheda elettorale già votata nel seggio di Contrada Tesoro. Invece strette di mano, selfie e cori ‘Luigi Luigi’ sono arrivati per Di Maio all’uscita dal seggio di Pomigliano d’Arco (Napoli) dove ha votato per le Europee. Il vice premier ha raggiunto l’auto coperto da ombrelli dei sostenitori per ripararlo dalla pioggia battente. “Oggi – ha detto Di Maio – nessuna dichiarazione. C’è il silenzio elettorale. Un ‘in bocca al lupo’ a tutti. Ora vado a pranzo da mia madre, nel pomeriggio torno a Roma”.

