Giorgia Meloni si vaccina, ma si vergogna di farsi vedere

Anche per Giorgia Meloni arrivò il giorno del vaccino, ma senza annunci. In un tempo in cui la politica comunica qualsiasi cosa attraverso i social, la leader di Fratelli d’Italia ha deciso di non annunciare ai suoi tanti follower l’avvenuta immunizzazione contro il Covid. La prima dose l’ha ricevuta questa mattina a Roma, ma la conferma ufficiale è arrivata solamente attraverso una scarna risposta alle agenzie di stampa firmata dal suo partito.

Giorgia Meloni si è vaccinata, ma non lo dice ai suoi follower

L’obbligo strategico. Nelle ultime settimane, infatti, Giorgia Meloni è diventata la voce più forte dei politici contrari all’obbligo vaccinale (che non è previsto in Italia per il Covid se non per le categorie sanitarie) e al Green Pass. La deputata e segretaria di FdI ha acquisito una grande visibilità nel popolo dei no vax e degli scettici e, dunque, non stupisce questa mancanza di comunicazione social. Per avere conferma dell’avvenuta immunizzazione, infatti, le agenzie di stampa hanno dovuto chiedere lumi al suo partito.

E dalle fonti interne a FdI si è saputo che, effettivamente, Giorgia Meloni ha ricevuto la sua prima dose questa mattina a Roma. E non solo: la deputata doveva sottoporsi alla prima iniezione nel mese di giugno, ma per impegni di lavoro (legato al suo ruolo di presidente dei Conservatori e riformisti europei) aveva dovuto rinviare. Una ricostruzione che appare molto simile alla narrazione che ha accompagnato la vaccinazione di Matteo Salvini.

Come Salvini

Anche il leader della Lega, che si è immunizzato venerdì, doveva vaccinarsi a fine giugno ma aveva dovuto rinviare la sua prima dose per via dei suoi impegni in un procedimento giudiziario (doveva testimoniare nell’udienza del processo per diffamazione che lo vede come parte civile contro Carlo De Benedetti). A differenza della sua “collega” di coalizione, il segretario del Carroccio aveva deciso di postare una foto social dopo l’immunizzazione, con la tecnica del “dico non dico”: un’immagine di lui al tavolino del bar mentre prendeva un caffè e, in basso, il QRCode del Green Pass. Insomma, strategie di ammiccamento diverso, ma entrambe immunizzate.

(foto: da Instagram)