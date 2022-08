“Indecente”: l’attacco di Letta (e non solo) sul video dello stupro diffuso da Giorgia Meloni. Che risponde

Il video dello stupro di Piacenza pubblicato dalla leader di FdI Giorgia Meloni non smette (giustamente) di far discutere. Il segretario dem Enrico Letta era immediatamente intervenuto per sottolineare quanto dare cassa di risonanza a quelle immagini fosse irrispettoso e ingiusto anzitutto nei confronti della vittima: “Indecente usare le immagini di uno stupro – ha scritto sul suo profilo Instagram il leader dem – indecente ancora di più farlo a fini elettorali. Il rispetto delle persone e delle vittime viene prima di ogni cosa”.

Non si è fatta attendere la replica di Giorgia Meloni, che ha pubblicato su Instagram un post di risposta a Letta con scritto: “Non consento a Enrico Letta di diffondere menzogne sul mio conto e fare bieca propaganda sul gravissimo stupro di Piacenza. Il video pubblicato sui miei social è oscurato in modo da non far riconoscere la vittima ed è preso dal sito di un importante quotidiano nazionale, a differenza di quanto da lui sostenuto. Questi metodi diffamatori e che distorcono la realtà sono ormai caratteristici di una sinistra allo sbando, lo sappiamo tutti da tempo, ma a tutto c’è un limite. Soprattutto quando si parla di stupri e violenza sulle donne. E mi vergogno francamente di leader politici che mentre usano uno stupro per attaccare me non spendono una parola di solidarietà per la vittima, evidentemente per paura di dover affrontare il tema dell’emergenza sicurezza aggravato dall’immigrazione illegale di massa. Che livello”. Nel frattempo, il Messaggero, che per primo aveva pubblicato quel video, ha deciso di rimuovere dal sito quel filmato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Giorgia Meloni pubblica il video di uno stupro a Piacenza sui social

La campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre ha toccato il punto più basso. Almeno per il momento. La protagonista di questa vicenda è Giorgia Meloni che ha deciso di dare in pasto ai social il video di una violenza sessuale accaduta a Piacenza. Le immagini pubblicate dalla leader di Fratelli d’Italia (abbiamo deciso di non pubblicare il filmato che non aggiunge nulla al fatto di cronaca), sono l’esatto emblema di come la politica si spinga oltre i limiti della decenza per solleticare l’odio e le pance degli elettori contro “lo straniero”. L’obiettivo, infatti, è chiaro, il solito: il colpevole, che è stato fermato e arrestato, è un richiedente asilo. La vittima della violenza sessuale è una 55enne ucraina.