Giorgia Meloni a Corrado Formigli sull’omicidio di Alika Ogorchukwu: “Sei uno sciacallo”

Giorgia Meloni vs Corrado Formigli. Sui social è scoppiata la polemica in merito a quanto successo a Civitanova Marche, dove Alika Ogorchukwu, l’ambulante nigeriano 39enne, disabile, è stato ucciso con la sua stessa stampella da un operaio di 32 anni, l’italiano Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo.

Prima di usare la morte del povero Alika per la tua penosa propaganda, non potevi almeno esprimere solidarietà alla famiglia? Come puoi verificare, io la mia condanna verso questo brutale omicidio l’ho espressa e subito. Sciacallo https://t.co/xO28Nzvx2y — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) July 30, 2022

Giorgia Meloni vs Corrado Formigli sull’omicidio di Alika

Lo scontro tra la leader di Fratelli d’Italia e il giornalista è avvenuto su Twitter. “Nigeriano invalido massacrato a bastonate da un italiano a Civitanova Marche. Attendiamo post indignati di Matteo Salvini e Giorgia Meloni”, scrive Formigli. La risposta di Giorgia Meloni non si fa attendere: “Prima di usare la morte del povero Alika per la tua penosa propaganda, non potevi almeno esprimere solidarietà alla famiglia? Come puoi verificare, io la mia condanna verso questo brutale omicidio l’ho espressa e subito. Sciacallo”. E poi, di nuovo, il conduttore tv: “Penoso”. “Sciacallo”. Così parla un’aspirante leader di governo. Chapeau. Felice comunque di aver contribuito col mio tweet a farle scrivere due parole per quella povera vittima”.

Nigeriano invalido massacrato a bastonate da un italiano a Civitanova Marche. Attendiamo post indignati di @matteosalvinimi e @GiorgiaMeloni — Corrado Formigli (@corradoformigli) July 29, 2022

Il giornalista twitta ancora una volta “per precisare, viste alcune ricostruzioni infedeli: il tweet in cui esorto

Giorgia Meloni e Matteo Salvini a dichiarare su #civitanovamarche è delle 20.22. Quello di Meloni di solidarietà alla vittima, delle 21.40. Né immediato, come sostiene lei, né precedente al mio”.