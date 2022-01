L’imminente (ri)elezione di Sergio Mattarella al Quirinale ha visto diversi leader autoproclamatisi vincitori di questa estenuante partita politica: Giuseppe Conte ha sottolineato il crescente consenso del Movimento 5 Stelle verso il presidente uscente con l’incedere degli scrutini, Enrico Letta ha fatto tributare ai suoi un lungo applauso al Capo dello Stato, Azione e Italia Viva si dicono soddisfatti, con Renzi felicissimo del duetto con Draghi rimasto a Palazzo Chigi. Soddisfazione in Forza Italia, mentre Giorgia Meloni parla di “Parlamento non all’altezza degli italiani che dovrebbe rappresentare”. Tutti hanno – più o meno – una posizione chiara, tranne uno: Matteo Salvini. Il leader della Lega è il vero sconfitto di questa tornata, e la resa dei conti per lui è vicina: la coalizione di centrodestra si è frantumata nell’esatto istante in cui Salvini ha deciso di appoggiare la candidatura di Mattarella – del quale, ricordiamolo, nel 2015 scriveva “non è il mio presidente” – e il conto in termini elettorali sarà salatissimo per il Carroccio. Fratelli d’Italia sa di poter contare su ulteriori argomenti in vista delle prossime elezioni, mentre all’interno del partito qualcosa si muove.

Giorgetti verso le dimissioni per fare le scarpe a Salvini?

Il capo delegazione della Lega al governo Giancarlo Giorgetti, vero e proprio alter ego di Salvini, “da diverso tempo” starebbe valutando le dimissioni da ministro, riferiscono fonti parlamentari spiegando che a pesare sarebbe “la mancata valorizzazione del lavoro svolto nel governo da parte del partito” e anche “gli attacchi da parte di alleati di governo”. La svolta su Mattarella di questa mattina “per qualcuno porta al Colle, per me porta a casa”, aveva dichiarato ai cronisti. Giorgetti non aveva preso parte ad alcuni degli ultimi consigli dei Ministri, e la sua posizione filo-Draghiana per il Colle è stata accantonata dal vertice del partito. Fiutando il possibile vuoto al vertice del partito che potrebbe generarsi dagli strascichi di queste elezioni, il ministro dello Sviluppo economico – secondo quanto ricostruito dal Foglio – prova a riposizionarsi per plasmare una “nuova Lega” più moderata e più lontana da Fratelli d’Italia, con gran sollievo di Meloni.