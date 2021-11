Il “vizio” di quelli di Italexit: partecipare alle trasmissioni per poi alzarsi e andarsene | VIDEO

Potrebbero cambiare il nome del loro partito-movimento e passare dal fantomatico “ItalExit” a un più concreto e tangibile “Talk show exit”. Perché i parlamentari che fanno parte del gruppo fondato da Gianluigi Paragone hanno deciso pedissequamente di seguire l’esempio dato dal suo leader: quando si fanno domande scomode o a cui si richiede una risposta reale, ci si alza dalla propria poltrona e si va via abbandonando il collegamento. Ieri, sempre a Zona Bianca (che a questo punto potrebbe anche decidere di non dar più spazio a questi personaggi), è stato il turno di Mario Michele Giarrusso.

Mario Michele Giarrusso abbandona lo studio di #ZonaBianca pic.twitter.com/dceahaAWi6 — Zona Bianca (@zona_bianca) November 10, 2021

Giarrusso (ItalExit) abbandona il collegamento con Zona Bianca

C’è un meme che circola su internet da tempo ed è tratto dal noto videogioco “GTA San Andrea” e recita: “Ah sh*t, her we go again”. Ebbene sì, ci risiamo. A Zona Bianca, il conduttore Giuseppe Brindisi stava parlando con Mario michele Giarrusso – ex MoVimento 5 Stelle – della situazione pandemica, del Green Pass e dei vaccini. Il senatore di ItalExit parte per la tangente andando a parlare della Germania (alle prese con una nuova e potente ondata Covid) che non sta pensando a limitazioni come il Green Pass italiano.

Ed è qui che il conduttore gli chiede di rispondere, però, alla sua domanda iniziale. Ma Giarrusso, polemicamente, si alza e abbandona il collegamento. Un episodio che ricorda quello avvenuto solo qualche settimana fa e che ha visto protagonista il leader di ItalExit Gianluigi Paragone. Anche in quel caso il “teatro” era quello di Zona Bianca e il senatore – anche lui ex MoVimento 5 Stelle – aveva abbandonato polemicamente il collegamento per avviare una diretta social parallela, mentre la puntata andava avanti (in diretta) su Rete4. Insomma, molto poco Ital e molto exit.

(foto e video: da “Zona Bianca”, Rete4)