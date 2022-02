Gianni Morandi torna da concorrente a Sanremo dopo 22 anni: pubblico in delirio per lui prima della sua performance con la canzone “Apri tutte le porte”

Dopo 22 anni Gianni Morandi torna sul palco dell’Ariston da concorrente di Sanremo, con la sua canzone “Apri tutte le porte”. Al termine della performance ha anche urlato “Fantasanremo”, in riferimento al gioco messo in pratica durante il programma da chi segue da casa e accumula punti in base a determinate azioni fatte sul palco dai cantanti.

La standing ovation per Gianni Morandi che torna a partecipare a Sanremo dopo 22 anni | VIDEO

Aveva rischiato di non partecipare: a inizio anno sulla sua pagina Facebook era apparso un video, poi rimosso, nel quale compariva lo stesso Morandi che – insieme al produttore dj Mousse T – parlava della canzone scritta da Jovanotti che si sentiva in sottofondo. Una violazione, questa, del regolamento del Festival. Un caso simile a quello dell’anno scorso, quando fu Fedez a pubblicare per sbaglio alcuni secondi del brano con il quale si sarebbe dovuto esibire sul palco dell’Ariston. Alla fine la Rai lo “scagionò” con un comunicato: “In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara a Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa. L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il back stage che stava vedendo privatamente”