Gianluca Gori racconta lo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi | VIDEO

Parla da (terza) parte in causa, descrivendo dall’esterno – pur avendola vissuta in prima persona – quel che è successo ieri sera sul palco dell’Ariston. Perché il botta e risposta tra Drusilla Foer a Iva Zanicchi, a causa di un fraintendimento che poi è stato provocato dal malfunzionamento di un microfono, ha provocato tantissime discussioni sui social. E a quasi 24 ore dal fatto e dopo aver già ascoltato la versione della cantante, ecco arrivare il racconto di Gianluca Gori.

Gianluca Gori racconta cosa è successo tra Drusilla e Iva Zanicchi

Intervistato da Nino Luca, inviato de Il Corriere della Sera al Festival di Sanremo, l’alter ego di Drusilla Foer ha spiegato cosa è accaduto, confermando quanto già detto da Iva Zanicchi in occasione di una conferenza stampa trasmessa questa mattina: “Credo che sia stato un errore di cose che si sono dette, però al microfono non si sentiva. È tutto un equivoco”. Insomma, alla fine quel che si sono dette le due sul palco dell’Ariston non era nulla di così eclatante. O, almeno, non quello percepito dal pubblico in diretta che si è riversato con indignazione sui social.

D’altronde, Drusilla Foer e Iva Zanicchi si conoscono da tempo e hanno anche lavorato insieme. E anche la terza parte in causa, Gianluca Gori, conferma questa versione. Proprio lui che parla, ovviamente, a nome di Drusilla: “Io credo che sia contenta. Ma non lo so, tendo a non parlarci”, ha detto rispondendo a una domanda sulle emozioni post co-conduzione della terza serata di Sanremo. Ma tornerà sul palco dell’Ariston? “Drusilla? Non lo so cosa fa quella donna, non gli sto dietro. Tendo a non frequentarla”.

In attesa di scoprire se la Rai offrirà, come detto oggi da Coletta, un programma in seconda serata sulla televisione pubblica a Drusilla Foer, Gianluca Gori ha chiuso quella sua breve intervista con una risposta eclatante sul suo rapporto con il personaggio: ““Siamo due unicità. È facile”.

