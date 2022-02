La fine della storia dello scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi

Dopo quasi dodici ore di interpretazioni varie sullo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi sul palco della terza serata del Festival di Sanremo, è arrivata la parola fine sulle fantasiose ricostruzioni fatte sui social. A mettere la pietra tombale sulla vicenda è stata proprio la cantante che, durante una conferenza stampa, ha spiegato cosa è accaduto ieri sera al Teatro Ariston, sottolineando come le due si conoscano da anni e siano amiche.

Drusilla Foer Iva Zanicchi, come è finita la storia

Nessuna battuta fuori luogo, ma uno scambio dialettico andato in scena sul palco. Poi un microfono che non ha fatto percepire le esatte parole pronunciate dall’Aquila di Ligonchio al termine della sue esibizione:

“Io e Drusilla siamo amiche da anni, non può esserci nulla tra me e lei. È stato solo un equivoco. Se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa stamattina. C’è troppa stima e affetto. Anche stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: ‘o grulla, non ti si sentiva il microfono’. Questo perché sono io che ho detto a lei: ‘tu sei colta e intelligente’. Non si è sentito che l’ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto. Non può esserci nulla tra me e lei. È stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c’è assolutamente nulla”.

Parole fine a tutte le polemiche e alle varie ricostruzioni che hanno imperversato per tutta la notte e nella prima parte della mattinata di oggi sui social e sulle varie testate giornalistiche. Le due sono legate da un lungo rapporto di amicizia e quel che è accaduto sul palco della terza serata di Sanremo, come già spiegato, non è stato recepito con attenzione dal pubblico. Anche per colpa, come detto da Drusilla Foer, di un microfono.

(foto: da RaiUno)