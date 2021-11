Ghali smentisce la pace con Salvini: “Non si può fare con chi fa la guerra ai più deboli”

Dopo lo scontro a distanza in tribuna a San Siro, nato al momento del gol del pareggio del Milan sull’Inter, un inviato de “Le Iene” ha provato a ristabilire la pace tra Ghali e Matteo Salvini. Il rapper aveva inveito nei confronti dell’ex ministro dell’Interno per le sue politiche anti-migranti, rinfacciandogli che a segnare fosse stato proprio un calciatore di colore. L’inviato della trasmissione di Italia 1 ha fatto firmare, a distanza, la stessa maglietta della Tunisia a entrambi i protagonisti dello screzio. Un segno distensivo che però non ha significato “pace fatta”, almeno dal punto di vista del rapper. “Ho firmato quella t-shirt – ha ammesso – solo perché sapevo che sarebbe finita a suo figlio, essendo mio fan, nella speranza che un giorno, crescendo, potrà farsi delle domande e avrà voglia di vivere in un’Italia diversa da quella voluta da suo padre. In fondo anche io ho preso delle scelte diverse da mio papà, so che può succedere”.

Ghali smentisce la pace con Salvini

La pace quindi sarebbe, per Ghali, una “bugia mediatica” di Salvini. Su Instagram ha poi ricordato quanto accaduto a San Siro: “Sono andato allo stadio per tifare la mia squadra del cuore, lo stesso cuore che mi ha portato ad agire d’impulso. Non ho assolutamente fatto pace con Salvini e non mi sono mai pentito delle parole che gli ho detto durante il derby”. E ancora: “Io sono per la pace, ma pace non si può fare con chi ogni giorno fa guerra ai più deboli portando avanti politiche razziste e di odio, con chi fa soffrire e morire la mia gente. La pace si farà quando ammetterà i propri errori, quando risponderà delle sue azioni, quando racconterà la verità al suo popolo e smetterà di creare disinformazione, usando l’immigrato come capro espiatorio dei problemi dell’Italia”.

Dal canto suo Matteo Salvini ha accettato la maglietta e raccontato la sua versione: “Io ero impegnato a esultare per il gol, se uno viene allo stadio e non si gode la partita e passa il tempo a insultare il prossimo è una persona sfortunata. Da milanista esultavo per Gullit quando lui beveva il latte in polvere. Sono pronto ad incontrarlo e a chiarire di persona, intanto questa maglietta la do a mio figlio che sarà contento”.

“Ora dice che mi offrirebbe un caffè – conclude Ghali – ma allo stadio ha cercato di farmi cacciare dal mio posto invano. La mia non è politica, è pre politica, si parla di umanità. I miei non sono insulti, sono solo l’ennesima segnalazione”.