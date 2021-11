La lite tra Ghali e Salvini in tribuna a San Siro | VIDEO

Non conosciamo i motivi della discussione, ma sappiamo solamente (almeno per ora, in attesa della versione di uno dei due protagonisti, o entrambi) che durante il derby di Milano è andata in scena una lite a distanza tra Ghali e Matteo Salvini. I due sono entrambi tifosi del Milan, quindi è da escludere qualsiasi tipo di matrice calcistica ad aver acceso lo scontro dialettico. La storia recente, invece, racconta di come i rapporti tra il rapper e il leader della Lega non siano del tutto eccelsi.

Ma perché Ghali e Salvini hanno litigato durante il derby?

La telecamera dello smartphone che ha ripreso la scena era puntata sulla tribuna Vip dello Stadio San Siro di Milano. A un certo punto si vede un ragazzo con un cappotto nero e un cappello che si agita volgendo sguardo e gesti verso un uomo – che indossa una maglia rossonera ufficiale – seduto qualche seggiolino più in là. Il ragazzo col cappotto è Ghali, mentre l’uomo che indossa la divisa del Milan è Matteo Salvini. Dal filmato non si riesce a percepire nulla, ma solo le immagini della concitazione in tribuna.

Ghali si rivolge con veemenza verso Matteo Salvini che, dal canto suo, risponde mandando i suoi classici “bacioni” e alzando le braccia in segno di vittoria. Ma non si tratta, sicuramente, di qualcosa relativa al derby, visto che entrambi i protagonisti sono tifosi del Milan. Si tratta, probabilmente, di evidenti divergenze politiche. Lo stesso rapper non ha mai tenute nascoste le sue idee che sono del tutto contrarie a quelle del leader della Lega. Talmente differenti dall’incidere una canzone (con un altro rapper, Stomzy) proprio contro l’ex Ministro dell’Interno.

“Alla partita del Milan ero in tribuna con gente. C’era un politico fascista che annusava l’ambiente. La squadra da aiutare a casa propria praticamente. Forse suo figlio è pure fan, che mi guardava nel mentre”. Una citazione che sembra essere molto in linea con quanto accaduto ieri sera, mentre sul campo di San Siro si giocava il derby.

(foto e video: da Welcome to Favelas, Twitter)