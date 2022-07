Ghali dona un’imbarcazione per il salvataggio di migranti in mare a Mediterranea Saving Humans

“Sono diventato grande e da oggi ‘Bayna’ (che significa ‘vederci chiaro’, ndr) non è più solo il titolo di una mia canzone ma anche quello di una nuova barca di salvataggio”: con queste parole il rapper Ghali annuncia sui suoi social di aver donato un gommone scialuppa alla ong Mediterranea Saving Humans. L’imbarcazione sarà operativa a partire da agosto e affiancherà la Mare Ionio, unica nave battente bandiera italiana della “Flotta Civile” di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale. “Fin da bambino – ha scritto l’artista su Instagram – questo è un argomento sempre presente nella mia vita, amici, cari e parenti sono stati colpiti e traumatizzati da quello che succede ogni giorno nel Mediterraneo. Ogni anno muoiono centinaia di persone in mare, si stima che siano morte circa 850 persone solo dallo scorso Gennaio, e che circa 16mila siano stati illegalmente respinte in Libia. Questo è un tema di cui si parla poco nel nostro paese, per questo ho deciso di sostenere Mediterranea Rescue donando un’imbarcazione che permetterà al team di proseguire le missioni di soccorso nei prossimi mesi, perché ogni nave di salvataggio in più in mare può fare la differenza tra la vita e la morte per migliaia di donne, uomini e bambini in viaggio”.

La donazione va in parallelo con il lancio da parte di Ghali di una raccolta fondi per aiutare la ong. “Sono molto felice di poter fare qualcosa di concreto per una causa che ritengo fondamentale per il nostro futuro. Soccorrere gli esseri umani è una questione di civiltà e vi chiedo, se potete, di partecipare a questa raccolta fondi. Sembra assurdo doverlo ripetere, ma tutte le vite contano e vanno salvate”, ha detto l’artista, che in diverse sue canzoni ha trattato più volte il tema della migrazione e del razzismo. “Ringraziamo Ghali e tutte le persone che lavorano con lui – commenta Vanessa Guidi, presidente di Mediterranea – Abbiamo sempre sentito la sua musica, le sue parole, molto vicine alla nostra battaglia per i diritti fondamentali delle persone che rischiano la vita in mare, spesso in fuga da trattamenti disumani e alla ricerca di un futuro migliore. Ma da oggi Ghali è membro a pieno titolo del nostro equipaggio, in una navigazione che sarà lunga e capace di aiutare tante e tanti che sono là fuori”.

Come partecipare alla raccolta fondi

“Questa raccolta fondi – si legge sul sito del crowdfunding – è mirata al completo rinnovamento delle dotazioni di sicurezza della MARE JONIO: con il raggiungimento degli obiettivi del crowdfunding la nave potrà contare su due nuovi “rescue boat”, gommoni veloci di soccorso, e dei relativi nuovi dispositivi di lancio/ammaraggio (gru davit), del gruppo elettrogeno supplementare necessario a farli funzionare e di “life raft” (battelli autogonfianti) che li integreranno. Dipende da tutte e tutti noi”.