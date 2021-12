L’aridaje biblico della Lega a Natale: Giuseppe è il padre di Gesù

Se non fosse il figlio di Dio cadrebbero tutti i crismi che sono le fondamenta profonde della religione cristiana. Ma in quel di via Bellerio questa cosa non entra in testa e continuano – per polemizzare contro l’Unione Europea cavalcando una bufala raccontata per diverse settimane – a riscrivere pagine della Bibbia e del Vangelo per puro populismo. Perché, nonostante tutti – anche i più ferventi fedeli – siano a conoscenza della storia raccontata all’interno dei testi Sacri, la Lega (citando il suo segretario) continua a dire che Gesù Cristo è figlio di San Giuseppe. Insomma, un uomo che genera un uomo. Una dinamica che farebbe decadere tutto quel principio di sacralità alla base della religione.

MARIA, la MADRE.

GIUSEPPE, il PADRE.

Buon Santo Natale a tutti voi, sperando che in Europa nessuno si offenda 🎄😊 pic.twitter.com/2mJzrsWEgZ — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) December 23, 2021

Gesù figlio di Giuseppe, l’ennesimo epic fail social della Lega

Il claim social è sempre lo stesso: “Maria, la Madre. Giuseppe, il Padre. Buon Santo Natale a tutti voi, sperando che in Europa nessuno si offenda”. E sullo sfondo l’immagine di un presepe. Ma dove avevamo già letto queste stesse identiche parole? Sul profilo Instagram di Matteo Salvini che aveva deciso di aizzare la polemica contro l’Unione Europea alla fine dello scorso mese di novembre. Insomma, il Carroccio crede fortemente nel Vangelo riscritto da Salvini che, però, è completamente sbagliato.

Come noto, infatti, dire “Gesù figlio di Giuseppe” è sbagliato. Perché secondo la narrazione cristiana – raccontata nei testi sacri di riferimento – Gesù, il Cristo, è figlio di Dio. L’Arcangelo Gabriele, infatti, comunicò alla vergine Maria la gravidanza da illibata per volontà di Dio. E se i Vangeli non bastano, si può leggere questa “verità” nella preghiera simbolo della religione cristiano-cattolica: il Credo.

“Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre”.

Una preghiera che racchiude il senso di devozione dei cristiani a Dio e a suo figlio Gesù Cristo. Che non è figlio di Giuseppe.

(foto: da Twitter)