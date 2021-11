La figuraccia del cattolicissimo Salvini che non sa chi è il padre di Gesù

Il post social del leader della Lega per “criticare” i contenuti – non capiti – del documento European Commission Guidelines for Inclusive Communication. Con gaffe

Tra pochi giorni i cristiani celebreranno la giornata dedicata all’Immacolata concezione della Vergine Maria. Un evento biblico, descritto nei Vangeli, che ha tutti i crismi della santità: una donna, immacolata, concepirà un bambino figlio di Dio padre onnipotente. Ed è quello l’evento su cui si fonda l’intera fede cristiana e quel concetto di Gesù Cristo figlio di Dio. Eppure c’è chi ha brandito palchi di comizi elettorali con rosari in mano, ergendosi a paladino della difesa dei valori e delle radici cristiane dell’Italia, che è ancora convinto che il vero padre di Gesù sia Giuseppe, il falegname promesso sposo di Maria. Ovviamente si tratta di Matteo Salvini

Non è il papà. — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) November 29, 2021

Matteo Salvini non sa chi è il padre di Gesù

Per carità, anche in questo caso potrebbe valere il detto: i figli sono di chi li cresce. Ma quel post social di Matteo Salvini è l’esatto emblema di come il populismo si arricchisca anche di “citazioni” fideistiche e religiose. Perché quel commento – uno dei tanti – fatto da Luca Bizzarri sotto al post pubblicato dal leader della Lega, è una verità assoluta proprio per i fedeli delle religione cristiana, in tutte le sue sfaccettature dogmatiche.

Eppure Salvini, per polemizzare sul documento European Commission Guidelines for Inclusive Communication che – evidentemente – non ha né letto né capito, riesce a farsi un clamoroso autogol: Giuseppe, magicamente, diventa il papà di Gesù. Decade, dunque, la dottrina dell’Avvento. Dell’annunciazione dall’Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria, come narrato nel Vangelo secondo Luca:

“L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse : «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l’angelo partì da lei”.

Insomma, Dio è il padre di Gesù. Non Giuseppe.

