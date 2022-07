A Villa Giulia è andata in scena ieri sera l’edizione 2022 del Premio Strega: sul palco Geppi Cucciari, che però ha dovuto far fronte a un inconveniente non da poco: dopo giorni di grande caldo infatti a Roma è tornata la pioggia, che ha causato un fuggi fuggi generale dai tavoli. Gli ospiti hanno cercato riparo sotto le arcate, ma la conduttrice non si è persa d’animo e ha intrattenuto comunque tutti con enorme ironia: “Buonasera Villa Giulia e grazie presidente e a questo pubblico digestivo e bagnato. Perché pochi istanti prima della diretta è iniziato a piovere. Quindi vorrei fare i miei complimenti a questi due che sono rimasti seduti e che non so chi siano e a quanto pare hanno molti segreti da confidarsi. La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita adesso”.

Come Geppi Cucciari è stata sorpresa dal temporale a Roma durante il premio Strega e la sua fantastica reazione | VIDEO

“Saluto il pubblico di Rai Tre – ha proseguito – tutti e quattro, stasera di fronte ai nostri teleschermi. Fino a poco fa qui sembrava una sala bingo, invece adesso sembra che sia appena entrata la finanza”. La pioggia di ieri sera è stata il preludio a quanto accaduto poi nella notte a Roma: forte vento, piogge, fulmini si sono abbattuti sulla Capitale. Un violento temporale, in particolare le zone a nord, che ha provocato diversi disagi e danni. Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del fuoco. Ieri pomeriggio il Centro Funzionale Regionale aveva riferito che il Dipartimento della Protezione Civile aveva emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione dalla sera e per le successive 18 ore: sul Lazio si prevedevano appunto venti forti dai quadranti settentrionali con locali raffiche di burrasca.