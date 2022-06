A Genova il primo sindaco di centrodestra ha convinto: Marco Bucci, primo cittadino uscente, è stato riconfermato al primo turno dopo la sua storica elezione nel 2017, partita come scommessa della Lega. Sostenuto anche da Italia Viva, con Matteo Renzi che ha manifestato più volte stima nei suoi confronti attirandosi le critiche del centrosinistra, Bucci ha secondo le proiezioni SWG per Tgla7 il 55,9% di consensi, con una copertura del 5% e un margine di errore di due punti e mezzo percentuali.

🔴 BREAKING – Comunali Marco Bucci (CDX) è rieletto sindaco di #Genova al primo turno.#MaratonaYouTrend pic.twitter.com/ca7gP620WO — YouTrend (@you_trend) June 13, 2022

Un ampio margine sul suo principale rivale, l’avvocato Ariel Dello Strologo, candidato dell’area progressista, stimato intorno al 35,8%. Fallito quindi l’esperimento di un candidato unico tra Pd e M5S.

Genova conferma Marco Bucci sindaco: da scommessa della Lega al bis al primo turno

Ribaltate le previsioni del segretario del Partito democratico Enrico Letta, che aveva parlato di buone sensazioni e che il ballottaggio era “non una speranza, ma quasi una certezza”. Marginale il dato raccolto da Mattia Crucioli, ex senatore M5s, confluito nel gruppo di dissidenti dell’Alternativa c’è, complottista, anti Draghi e anti green pass: non va oltre il 4% con la lista Uniti per la Costituzione, intorno alla quale hanno orbitato partiti come Italexit, di Paragone. Antonella Marras, impiegata, sostenuta da Rifondazione, Pci e Sinistra anticapitalista è tra l’1 e il 3%. L’affluenza è stata più bassa rispetto allo scorso anno, quando si attestò al 50%. Il dato finale per questa tornata non dovrebbe essere superiore al 44-45 per cento.