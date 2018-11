It’s the (global) economy, stupid!

Marco Saltalamacchia, classe 1961, dopo la laurea con lode in Scienze Statistiche d Economiche e la prima esperienza lavorativa nel mondo delle ricerche di mercato con la A.C. Nielsen, si diploma Master in Business Administration presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi nel 1986 . Successive specializzazioni in marketing all'INSEAD di Fontainbleau. Le prime esperienze professionali sono con Merloni Elettrodomestici e Standa nel marketing. Successivamente, nel 1991 inizia l’esperienza automobilistica con Renault, con cui lavorerà per dieci anni in Italia, Germania e Francia e attraversando vari ruoli nel mondo sales e marketing. La sua ultima responsabilità sarà di Direttore responsabile per lo strategia di sviluppo mondiale delle reti commerciali. Rientrato in Italia con Fiat a Torino è responsabile della Divisione Flotte e Usato per tutto il gruppo e Presidente ed AD di Fiat Auto VAR. Nel 2002 inizia la collaborazione con BMW, prima come Presidente ed AD della filiale italiana, che porterà in quattro anni al raddoppio dei volumi (da 46.000 ad oltre 90.000 auto vendute) ed alla leadership di mercato. Dalla fine del 2006 fino a tutto il 2009 è Senior Vice President per la Regione Europa presso l’Headquarter a Monaco di Baviera. In questo ruolo porterà BMW alla leadership europea con oltre 570.000 auto vendute in 25 paesi. Dal 2010 è consulente indipendente ed imprenditore.