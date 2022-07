Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri interviene in diretta su La7 mettendo in bella mostra nell’inquadratura la password del suo tablet

La password del tablet dell’onorevole Maurizio Gasparri in bella vista su La7 durante la trasmissione Coffee Break. Nel corso del programma condotto da Andrea Pancani il senatore di Forza Italia è intervenuto per parlare della crisi di governo: nell’inquadratura, fatta presumibilmente in un ufficio di Palazzo Madama, si nota un adesivo bianco attaccato sul retro del device del forzista, con scritta la parola chiave per accedervi. Un errore grossolano soprattutto nel caso in cui si tratti di un device in dotazione dal Parlamento, che potrebbe contenere materiale sensibile da non diffondere.

Uno di quelli furbi che vorrebbero governare il nostro Paese. Scrive la password sul retro del tablet e la mostra in diretta Tv.#gasparri pic.twitter.com/RnoAd56ZUz — Francesco B. (@baffi_francesco) July 21, 2022

Gasparri e la password del suo tablet in bella mostra in tv

Gasparri è stato molto attaccato sui social per la sua inquadratura “incauta”: “Uno di quelli furbi che vorrebbero governare il nostro Paese. Scrive la password sul retro del tablet e la mostra in diretta Tv”, scrive un utente. E ancora: “L’uomo che ha mostrato la sua password in diretta televisiva, ieri ha detto a Draghi che avrebbe dovuto imparare a fare politica e a mediare perché nella vita non si finisce mai di imparare”.