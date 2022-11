La clamorosa gaffe di Lucia Annunziata sui Mondiali: "Ah l'Italia non c'è?" | VIDEO

In diretta a Mezz’ora in più su Rai3, domenica scorsa la conduttrice Lucia Annunziata si è lasciata andare a una clamorosa gaffe calcistica che ha scatenato l’ironia di molti telespettatori e utenti del web. La giornalista, infatti, una volta chiusa la pagina politica, è passata a parlare dei Mondiali di calcio in corso in Qatar dimostrando di ignorare la mancata qualificazione dell’Italia alla competizione.

La gaffe di Lucia Annunziata sui Mondiali di calcio in Qatar: “Ah, l’Italia non c’è?”

Nello specifico, mentre in studio si discuteva delle polemiche nate contro la Fifa per la questione delle fasce di capitano “One love” a favore dei diritti civili e delle proteste degli iraniani, uno degli ospiti, l’ex campione del Mondo Marco Tardelli, ha detto: “Le squadre importanti devono fare qualcosa, devono avere il coraggio di andare con la fascia in campo”.

Al che Lucia Annunziata ha replicato: “L’Italia pure”. Peccato che gli azzurri non si siano qualificati alla competizione, come hanno fatto prontamente notare alla padrona di casa gli ospiti presenti: “No l’Italia non c’è, non ci siamo qualificati, il destino ci ha dato una mano e non possiamo protestare”, ha spiegato Tardelli.

Resasi conto della gaffe, la conduttrice, rivolgendo lo sguardo dietro le quinte, ha replicato: “Ah, non c’è. Si capisce che non capisco di calcio. Ridono anche i miei della redazione su questa cosa”. Poi, Lucia Annunziata ha concluso ammettendo ironicamente: “Come vedete non si imparano mai le cose che non si studiano bene. Stamattina ho cercato di farmi spiegare in fretta e furia le cose da Marco, ma si è dimenticato di dirmi che non c’era l’Italia”.