“Potrebbe rifarlo”: il consigliere di Licata (eletto nelle liste della Lega) è stato arrestato

La Lega ha subito tenuto a precisare come Gaetano Aronica sia stato eletto – nel 2018 – come “candidato civico”, pur aderendo al Movimento vicino al Carroccio (anzi, costola del Carroccio) “Noi con Salvini”, e non nelle liste del partito madre. Sta di fatto che il consigliere comunale di Licata è finito agli arresti domiciliari dopo aver sparato a un suo ex socio in affari. La misura cautelare è stata disposta questa mattina dal Gip che conduce le indagini sulla sparatoria nel piccolo comune in provincia di Agrigento.

Gaetano Aronica, l’arresto del consigliere di Licata eletto con la Lega

I fatti sono stati ripresi anche dalle telecamere di video-sorveglianza. Le immagini mostrano il consigliere siciliano mentre rincorre l’automobile del suo ex socio con cui condivideva la gestione di un’impresa di onoranze funebri in Sicilia. La corsa affiancando l’autovettura in un parcheggio, poi gli spari verso il finestrino aperto con quattro colpi di pistola. Il tutto è stato già visionato dagli inquirenti.

Anche questa è legittima difesa? Licata, spara quattro colpi di pistola all’ex socio: indagato per tentato omicidio consigliere comunale eletto con la Lega,che dichiara:”non è stato mai tesserato al partito”… pic.twitter.com/XrCrWlzDMw — Massimo (@Misurelli77) July 29, 2021

Quei quattro colpi di pistola, sparati consecutivamente e che potevano portare a un esito ben più grave rispetto alla prognosi di 20 giorni per alcune ferite al braccio, hanno evidenziato quella che il gip ha valutato come una vera e propria “ossessione”. Inoltre, secondo il giudice per le indagini preliminari, Gaetano Aronica potrebbe anche reiterare questo reato. Perché oltre alla sparatoria, nelle ultime ore sono emersi altri dettagli: la pistola, una calibro 22, era detenuta illegalmente dal consigliere comunale di Licata eletto nelle liste della Lega. Per questo motivo, da questa mattina, il 48enne si trova agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico per evitare un suo allontanamento dall’abitazione.