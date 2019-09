Gabriella Giammanco: la senatrice che non può votare la fiducia (martedì) perché si deve sposare (domenica)

La senatrice Gabriella Giammanco, assente ieri – come altri di Forza Italia – durante il voto di fiducia per il governo Conte Bis a Palazzo Madama, ha fatto sapere al popolo via Twitter di non aver potuto presenziare in quanto impegnata nei preparativi per il suo matrimonio a Marrakesh. “Avviso ai naviganti: ieri al voto di fiducia ero assente perché domenica mi sposo! La cerimonia si terrà a Marrakech e per ovvi motivi sono dovuta partire prima. Naturalmente dico No a questo governo, il più a sinistra della storia e lontano anni luce dalle mie idee politiche”, ha scritto la senatrice su Twitter.

In molti però hanno fatto notare alla senatrice che un matrimonio di domenica non sembra esattamente una giustificazione improrogabile rispetto a un voto di martedì, anche perché la Giammanco “è pagata per stare in parlamento”.

La Giammanco però ha risposto a chi obiettava che “non le è dato sapere se c’era qualcosa che non me l’ha permesso” e ha chiesto di evitare “di giudicare situazioni e contesti” non conosciuti. Eppure è stata proprio la senatrice a dare come motivazione quella del suo matrimonio, senza aggiungerne altre.

Subito dopo la senatrice ha cancellato il tweet di partenza e ne ha pubblicato un altro, nel quale ha parlato di cerimonia “all’estero” senza specificare la località. Ma a quel punto la voce aveva già fatto il giro dell’internet:

Marrakech? Con tutti i posti meravigliosi che abbiamo in Italia?Poi magari difende le arance siciliane contro quelle marocchine!!! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Pietro Patti (@PietroPatti) September 11, 2019

