Il gabbiano che rapisce un cucciolo di cane

All’inizio sembrava essere la classica storia che circola sui social, ma priva di alcuna conferma. Poi, però, sono arrivate le prime testimonianze su quanto accaduto solo pochi giorni fa a Napoli, nella zona del Bosco di Capodimonte. Una turista tedesca si era recata in quell’area verde in compagnia del suo cane – un cucciolo di Pinscher nano – per fare una passeggiata. Non lo aveva al guinzaglio, anche perché si trovava in una zona dedicata proprio agli amici a quattro zampe. Poi, però, il colpo di scena e quella dolorosa perdita: un gabbiano scende in picchiata, prende quel cane e lo porta via con sé.

Gabbiano prende cane e lo porta via con sé, accade a Napoli

Purtroppo, di quel Pinscher nano si sono perse le tracce. Il volatile, infatti, lo ha afferrato con il suo becco prima di alzarsi nuovamente in volo e scomparire nel cielo di Napoli. A raccontare – e confermare – quanto accaduto nel Bosco di Capodimonte è stato il consigliere della II Municipalità “Stella – San Carlo all’Arena”, Carlo Restaino, che ha avuto una testimonianza diretta da una sua amica presente sul posto in quei momenti:

“L’episodio è stato confermato da diverse persone presenti. Secondo quanto ricostruito, la proprietaria del cane era una turista straniera, che alloggiava in una struttura ricettiva della zona. Ha portato il cucciolo al parco per una passeggiata e l’ha slegato, non sapendo che è possibile farlo solo nelle aree dove è consentito lo sgambettamento. Quando un gabbiano si è avventato sull’animale e l’ha portato via tra lo sgomento generale delle persone che si trovavano nel parco. Del cagnolino, purtroppo, si sono perse le tracce”.

La padrona, una turista tedesca, non ha potuto fare nulla. Ha visto davanti ai suoi occhi quel gabbiano prendere il suo cane e portarlo via. Mentre anche tutte le altre persone presenti sul posto assistevano irretite a questa scena.