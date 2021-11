Frozan Safi, l’attivista per i diritti delle donne trucidata in Afghanistan

Dopo due settimane di ricerche, è stata ritrovata senza vita l’attivista e docente di economia Frozan Safi, 29 anni, uccisa a colpi di arma da fuoco in Afghanistan. Si batteva per i diritti delle donne, e secondo quanto riporta il Guardian è la prima persona in vista ad essere uccisa da quando i talebani sono tornati al potere lo scorso agosto.

Terrible news from Mazar-e-Sharif: dead bodies of four women’s rights activists were found in the city.

Frozan Safi (in the picture) is one of them. Frozan’s relatives say she along with three others have been disappeared days before. pic.twitter.com/25knYghuNw

— Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) November 5, 2021