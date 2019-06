Franco Baldini: l’uomo che ha cacciato Totti dalla Roma

Quando il 26 settembre 2018 aveva fatto annunciare le sue dimissioni tramite un articolo di Daniele Lo Monaco su Il Romanista in molti avevano creduto che fosse quello l’atto finale della guerra con Francesco Totti: invece Franco Baldini è ancora lì, seduto sul trono di macerie di una stagione sportiva disastrosa e decisa dalle sue scelte. E ci sta seduto senza avvicinarsi a Roma o alla società, visto che non ricopre alcun incarico ufficiale. Mimmo Ferretti sul Messaggero di oggi traccia un ritratto dell’uomo-ombra che muove i fili da lontano, partendo dal suo obiettivo finale finalmente raggiunto:

Un processo di “detottizzazione” cominciato, in pratica, otto anni fa e che ha visto il toscano sistematicamente in prima fila. Francesco, una volta smessi i panni del calciatore (“A dire il vero mi hanno fatto smettere di giocare, e sapete pure chi è stato…”), ha provato a lavorare per la Roma in giacca e cravatta ma, di fatto, non c’è mai riuscito: forse un po’ per colpe dovute all’inesperienza, ma tanto per la forza contrastante di Baldini.

Che, sia chiaro, aveva tutto il diritto di non condividere le scelte di Francesco: bastava dirglielo, però. E così dopo mesi e mesi di amara inutilità, Totti ha alzato le mani: via io o via lui, il bivio estremo. E, ovviamente, via io. Con Pallotta silenzioso spettatore, ammaliato da sempre dal canto del gallo toscano.