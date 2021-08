Paralimpiadi, Francesco Bocciardo è ancora oro: doppietta nei 100 e 200 stile libero | VIDEO

La sua passione per il noto è nata da una terapia e si è trasformata in una vera impresa sportiva, confermata anche a Tokyo 2020. Francesco Bocciardo ha conquistato l’oro nei 200 metri stile libero (categoria S5) – con record paralimpico – ai Giochi in corso in Giappone. E questa mattina si è ripetuto nei 100 metri, con una poderosa rimonta nell’ultima vasca. Due successi che arrivano a cinque anni di distanza, quando conquistò il metallo più prezioso nei 400 metri a Rio 2016. Queste le immagini della vittoria conquistata nel primo giorno di Tokyo 2020.

Il secondo oro italiano lo ha conquistato #FrancescoBocciardo, nei 200 stile libero. Il suo primo commento: ” siamo sportivi rivoluzionari perchè riusciamo a far vedere oltre la carrozzina”. pic.twitter.com/dHYofd9MRX — Tg1 (@Tg1Rai) August 25, 2021

Francesco Bocciardo, il campione paralimpico nei 200 metri stile libero

Il classe 1994, Francesco Bocciardo è affetto fin dalla nascita da diplegia spastica – nota anche come sindrome di Little -, una paralisi cerebrale che colpisce entrambe le gambe. Nonostante le difficoltà ha sempre affrontato la vita con il sorriso e con la tenacia che già nel 2016 venne ricompensata dall’oro olimpico nei 400 metri stile libero. Perché l’acqua delle piscina l’ha accompagnato fin da piccolo, quando il nuoto è stata la sua prima terapia per poi diventare una vera e propria professione nella sua Genova.

Ieri e oggi, dopo la vittoria di cinque anni fa in Brasile a, si è ripetuto a Tokyo dove sono in corso le paralimpiadi. Due vittorie differenti, su distanze in cui prima non era mai riuscito a spiccare. Ma il talento era evidente: prima dei due ori olimpici in Giappone che hanno nobilitato la sua carriera e dopo quello a Rio 2016 ci sono stati tanti altri successi a livello continentale e mondiale. Quattro successi (oltre a due secondi posti e un bronzo) agli Europei e tre vittorie (due argenti e un terzo posto) ai Mondiali di nuoto.

Un ragazzo, diventato uomo, che ha trasformato le sue difficoltà in virtù. Una storia che ricorda da vicino la tenacia di tutti quegli atleti che partecipano alle Paralimpiadi. Ognuno ha una propria storia, ma tutte hanno lo stesso epilogo (anche se non tutti possono vincere e conquistare una medaglia): perché lo sport è vita e permette a chiunque di superare gli ostacoli. E il nostro Paese può contare su uomini e donne che hanno tradotto questo mantra in successi. Lo si evince dalle sei medaglie (tre ori, un argento e un bronzo) conquistate dai nostri atleti nella prima giornata dei Giochi Paralimpici di Tokyo.

(foto: da RaiSport)