Claudio Amendola racconta la forza di Francesca Neri e la lotta di sua moglie contro la malattia

È lontana dalle scene da oltre cinque anni, dopo la sua ultima apparizione nel cast della pellicola inglese “The habit of beauty”. Poi nessun’altra ospitata televisiva, partecipazione a programmi o ruoli in latri film. Francesca Neri è malata da tempo e a raccontare, con commozione, il suo dolore e la sua forza di volontà ci ha provato suo marito Claudio Amendola. Ospite di Verissimo, l’attore romano ha provato a spiegare le condizioni della sua compagna di vita, senza mai addentrarsi nelle spiegazioni della malattia che l’ha colpita diverso tempo fa.

Francesca Neri è malata, il marito Claudio Amendola racconta la sua lotta

Nel 2015, l’anno precedente alla sua sparizione dal grande e dal piccolo schermo, la stessa Francesca Neri aveva parlato di questa malattia. Una sindrome non specificata contro cui stava combattendo da qualche tempo. Poi quel film britannico, prima di fermarsi e lottare. “Francesca fa fatica. Lotta, ha combattuto con se stessa, col suo fisico, con il suo corpo – ha raccontato Claudio Amendola a Silvia Toffanin -. E quando sei una persona molto intelligente riesci a trovare anche nella malattia, nello star male, un motivo per cercare della forza per poi star bene. Quando non è una malattia chiara, quando non hai una cosa che riesci a riconoscere, ma hai una difficoltà nel vivere le tue giornate, una difficoltà fisica perché è un dolore fisico enorme cerchi in qualche modo di capire”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

L’attore romano si commuove parlando del suo rapporto con la moglie. Sono sposati dal 2010, ma sono compagni di vita da oltre 25 anni. Gli ultimi anni, però, sono stati condizionati dalla malattia di Francesca Neri. E lui, da marito, spiega come sia stato naturale e semplice stare al suo fianco, nonostante tutte le difficoltà: “Starle vicino è stato il mio compito, era quello che dovevo fare. Non è stato difficile, lo è stato di più per lei”.

(FOTO IPP/FANNYCOLETTA)