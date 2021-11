L’eurodeputata no vax Francesca Donato vuole fare la sindaca di Palermo

Le amministrative di Palermo previste per la primavera del 2022 hanno già una candidata: è Francesca Donato, europarlamentare ex Lega famosa per le sue teorie no vax, che ha annunciato la sua corsa da indipendente

L’eurodeputata paladina dei no green pass Francesca Donato ha deciso di candidarsi per diventare sindaca di Palermo. Il capoluogo siciliano, attualmente amministrato dal sindaco in quota centrosinistra Leoluca Orlando, andrà ad elezioni nella primavera del 2022, e a correre ci sarà anche lei. E lo farà senza simboli di partito, dopo la decisione di lasciare la Lega contestando al leader Matteo Salvini l’appiattimento del Carroccio sulle politiche del governo Draghi in merito all’obbligo di Green Pass.

“Voglio offrire un’alternativa ai partiti, ad una politica che segue logiche troppo lontane da quelle dei cittadini. Pongo la mia esperienza, il mio impegno a servizio della città di Palermo come candidato sindaco indipendente” ha dichiarato in un video pubblicato su Facebook in cui lancia la sua candidatura. Originaria di Ancona, Donato vive a Palermo da 22 anni ed è stata eletta eurodeputata nella circoscrizione Sicilia-Sardegna. “Con lo stesso spirito con cui mi sono candidata a rappresentare la Sicilia al Parlamento europeo – ha detto – voglio dare voce e ruolo nelle istituzioni a tutti i cittadini che vogliono mettersi in gioco”.

Gli schieramenti in vista delle amministrative di Palermo 2022

La sua discesa in campo ha spiazzato sia il centrosinistra che il centrodestra. Pd e M5s non si sono ancora consultati su come muoversi per il dopo-Orlando, mentre la Lega si dice convinta di poter arrivare da sola al 10% nella prossima primavera. Dopo un incontro lo scorso 16 ottobre con la dirigenza del partito nella sede della segreteria regionale, il segretario della città metropolitana Alessandro Anello ha fissato l’obiettivo: “Vogliamo la doppia cifra – ha spiegato – forti del lavoro che stiamo portando avanti sul territorio in linea con le indicazioni del segretario regionale Nino Minardo. Per la composizione completa delle liste serve ancora un po’ di tempo, ma a maggio dell’anno prossimo in accordo con le altre forze del centrodestra sarà eletto un primo cittadino forte, autorevole, in assoluta alternativa alla pessima gestione Orlando”.