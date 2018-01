Francesca Barra candidata con il PD

Fino a qualche giorno fa il suo nome era in lizza per entrare all’Isola dei Famosi, ma, raccontavano i periodici di gossip, era stata “bloccata” dal compagno Claudio Santamaria. Una storia poco credibile, e infatti qualche giorno dopo è arrivato l’annuncio: Francesca Barra sarà invece candidata nella sua Basilicata con il Partito Democratico, come conferma lei stessa su Facebook.

Ringrazio il Pd e il Segretario Matteo Renzi per aver annunciato la mia candidatura in Basilicata, nel Collegio Matera- Melfi- che accetto con orgoglio, commozione e responsabilità.

E’ sempre stato il mio sogno poter contribuire alla bellezza dei valori del nostro Paese e la mia regione è il luogo da cui è partito tutto. Mi sono laureata con una tesi sulle donne in politica. Il mio lavoro è sempre stato teso verso gli interessi comuni, la libertà, la difesa dei diritti. E partire dalla mia la terra che non ho mai tradito, che amo, che difendo, che promuovo da sempre, è la realizzazione del progetto di quella bellezza e di quel sogno. Io vi prometto onestà intellettuale e onestà morale.