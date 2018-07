Il ritorno della bufala della presidente della Croazia “MILF”

Kolinda Grabar-Kitarović è la presidente della Croazia, ha 50 anni, è bionda ed è sicuramente una bella donna. Ora che la Croazia è in finale ai mondiali di Russia 2018 molti tifosi si sono (nuovamente) accorti di lei. Puntualmente sono tornate alla ribalta le foto bufala di una biondona in bikini (che un tempo si sarebbe definita “maggiorata”) che vengono costantemente spacciate per immagini della presidentessa croata.

Scoop: non tutte le bionde formose sono la stessa persona!

L’atmosfera già surriscaldata a causa del tifo calcistico si fa incandescente quando l’utente “sveglio” di turno scopre che non solo la Croazia ha compiuto l’impresa di battere l’Inghilterra ma anche la signora Grabar-Kitarović è un “milfone”. Se a questo aggiungete che per l’italiano medio la Croazia è un posto dove fare le vacanze al mare e le croate sono tutte “fighe”, tipo Nina Moric. Seguono post zeppi di commenti pecorecci che vi risparmiamo ma che potete ben immaginare. Del resto le foto lasciano ben poco all’immaginazione.

Con la mente obnubilata da cotanto splendore ci si dimentica presto che si sta parlando di una donna (e non di un quarto di bue) e che quella donna è anche un Capo di Stato. Certo, quando venne eletta la Grabar-Kitarović si guadagnò le attenzioni di Libero che pubblicò una sua vecchia foto in costume da bagno (questa si, a quanto pare, vera).

Ci si dimentica anche di andare a cercare su Google, dove si scopre ad esempio che quelle foto non ritraggono Kolinda Grabar-Kitarović in bikini. E non perché sono foto di qualche anno fa quando la presidentessa era più giovane.

Ma perché sono foto di un’altra persona. Segnatamente di Coco Austin, una modella (nonché fidanzata del rapper Ice T) che non è nemmeno croata, è americana. Le foto, per inciso, sono state scattate nel 2009. Altre foto spacciate sempre per la presidente della Croazia ritraggono invece una pornostar nota con il nome di Diamond Foxxx, anche lei di origine statunitense (ma bionda e con forme decisamente “importanti”).

