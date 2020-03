“Il progetto di rilancio dell’economia nazionale è pronto. Il Fondo di garanzia delle PMI verrà potenziato per garantire, al 100 per cento, l’erogazione di finanziamenti fino a 10 mila euro per le famiglie e fino a 100 mila euro per le imprese. Grazie alla garanzia pubblica non sarà prevista una rigida valutazione del merito creditizio”. Lo annuncia in una nota il Sottosegretario al Ministero dell’Economia Alessio Villarosa precisando che “i beneficiari dell’iniziativa potranno optare liberamente per un piano di ammortamento consono alle proprie esigenze e della durata massima di 30 anni”. “Stiamo valutando – ha aggiunto – la gratuità del finanziamento fino ad un certo importo e per la parte eccedente prevediamo un margine di interesse ‘irrilevante'”.

Il fondo di garanzia e i finanziamenti fino a 10mila euro per le famiglie e fino a 100mila per le imprese

Gli enti di riferimento per la realizzazione del progetto, ha precisato Villarosa, sono Mediocredito Centrale e Cassa Depositi e Prestiti e “non escludiamo che alla garanzia pubblica possano accedere anche gli enti creditizi italiani, ma a condizione eroghino i finanziamenti disciplinati dalla proposta normativa che ho posto al vaglio del Dipartimento del Tesoro e del Ministro Gualtieri”. Il sottosegretario ha spiegato inoltre che per semplificare la fruibilità della misura, si sta predisponendo un modulo precompilato corredato da tutti i dettagli dell’intervento che – al fine di supportare al meglio le famiglie in difficoltà – potrà essere inoltrato con la collaborazione del personale delle filiali di Poste Italiane.

“Per superare l’emergenza Covid abbiamo bisogno dell’azione congiunta di tutti gli enti che lo Stato dispone, insieme daremo il giusto ausilio a famiglie ed imprese” ha aggiunto. Villarosa ha detto infine di confidare “nel celere vaglio della proposta normativa da parte degli uffici tecnici del MEF in modo tale da poter presentare il progetto definitivo al Presidente Conte, che ringrazio per la professionalità e l’autorevolezza con cui sta gestendo l’emergenza, sia in Italia che in Europa. Tutti gli italiani ripongono in lui la massima fiducia”.