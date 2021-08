Fognini a Toronto con fascia e polsini arcobaleno: le scuse dopo la figuraccia delle frasi omofobe

Fabio Fognini chiede scusa, e lo fa a modo suo. Al torneo di Toronto batte Struff e in dosso nel mentre ha polsini e fascia arcobaleno, una risposta chiara a chi lo aveva definito omofobo dopo le infelici frasi contro gli omosessuali rivolte a se stesso dopo l’errore alle olimpiadi.

I fatti risalgono allo scorso 28 luglio quando durante le olimpiadi di Tokyo il tennista ligure aveva messo a rete la risposta contro il russo Medvedev. In quell’occasione Fognini aveva parlato di foga agonistica che inspiegabilmente lo avrebbe portato a dire una frase così idiota.

Per chi avesse dubbi sulle parole di Fognini#giochiolimpici pic.twitter.com/r06LJqycHC — timmita (@timmita13) July 28, 2021

Si era scusato fin da subito, lui che quanto a temperamento non ha nulla da invidiare a nessuno. Anzi. Da sempre tennista molto caldo, Fabio Fognini in quell’occasione non ci aveva pensato neanche un secondo a scusarsi. Intanto i social non sono così clementi con lui, in molti hanno letto con ipocrisia il suo gesto per altri invece è stato un bel momento di scuse dovute.

Considerando che non è la prima volta che Fognini usa insulti omofobi (se aggiungiamo quelli sessisti e razzisti facciamo bingo), le “scuse” proposte sono state vuote (“amo la comunità LGBT+” poteva almeno sforzarsi con “non sono omofobo, ho amici gay”) + — Leila vs Triennale 🌈 GEORGE SCORED POINTS (@lifehaarry) August 9, 2021

C’è anche chi è stato meno dure nei confronti del tennista ligure, tante volte inopportuno in alcuni suoi comportamenti. In alcune esternazioni anche abbastanza goffo. Però, a dire il vero, non propriamente un simbolo della discriminazione ne di genere e ne di orientamento sessuale. Pur a modo suo, vincendo in campo, Fabio Fognini ci sta provando a farsi perdonare.