Paola Ferrari non ha mai criticato l’arrivo di Lele Adani a 90° minuto (e lo inviterebbe a cena)

I social generano mostri e polemiche inesistenti. Il tutto condito da fake news per “colpa” di utenti che fingono di essere personalità del mondo della televisione per seminare una zizzania che – almeno pubblicamente – non cresce rigogliosa. E così la polemica a distanza tra la giornalista Paola Ferrari e l’ex calciatore (ora opinionista) Lele Adani si rivela una fake news figlia del tempi che corrono. A smentire assurde narrazioni che hanno riempito Facebook e Twitter è stata lo stesso volto della Rai, con tanto di endorsement nei confronti della nuova figura di spicco di 90° Minuto (e con un invito a cena).

Ferrari Adani, la giornalista non ha attaccato la Rai per il suo arrivo a 90° minuto

“Smentisco categoricamente il Fake che sta girando in rete. A me Adani piace moltissimo. Ci uscirei anche a cena”, ha scritto Paola Ferrari sul suo profilo Instagram ufficiale. Ma di cosa parla la giornalista? Si fa riferimento a un commento comparso su Facebook da un utente che, utilizzando il nome e la foto dello storico volto Rai, ha scritto:

“Vogliono proprio distruggere la TV di stato”. A quanto pare, però, si tratta di un fake. Ed è quel che ha specificato anche Paola Ferrari attraverso il suo canale (questa volta ufficiale) Instagram.

Nessuna frizione Ferrari-Adani, dunque. E nessun attacco diretto alla televisione pubblica. Anzi, la giornalista si è detta molto felice del nuovo approdo nella squadra di un programma storico come “90° Minuto”, oggi condotto da Marco Lollobrigida. Per quel che riguarda l’ex calciatore, il suo appeal dialettico ha fatto la storia del nuovo modo di comunicare il calcio in televisione. La sua “seconda voce” (da commentatore tecnico) a Sky è sempre stata molto apprezzata, così come la sua competenza calcistica (e le liti televisive, sempre parlando di pallone, con Massimiliano Allegri). Ora, oltre a prestare la sua voce al videogioco FIFA22, per lui ci sarà la nuova avventura targata Rai.