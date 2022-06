Una 33enne romana residente a Rimini è stata uccisa questa mattina nella sua abitazione nel quartiere Bellariva, in via Rastelli. È stata trovata morta in camera da letto. Per il crimine è stato arrestato il suo compagno 47enne, unico presente nell’abitazione oltre al loro figlio di sei mesi: per lui l’accusa è di omicidio volontario. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini, allarmati dalle urla che provenivano dall’abitazione accanto. La polizia è arrivata sul posto e ha bussato al campanello finché l’uomo ha aperto: era sporco di sangue, secondo quanto riporta Repubblica avrebbe dichiarato “Il bambino sta bene. Ora lei non potrà più parlargli male di me”. Da una prima ricostruzione effettuata sul posto dalla Polizia è emerso che ci sarebbe stata una discussione legata a dissidi relativi alla gestione del figlio di alcuni mesi, che il padre non vedeva da qualche tempo

La donna uccisa a Rimini a colpi di mattarello in testa davanti al figlio di sei mesi

L’arma utilizzata è molto probabilmente un mattarello. La donna è stata anche colpita alla gola con una coltellata. Il piccolo è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine, e fortunatamente non ha riportato alcun trauma durante la colluttazione. La vittima, secondo quanto riferito dai vicini, ha più volte gridato e chiesto aiuto nella speranza che il compagno si fermasse. L’uomo era seguito dal servizio psichiatrico dell’Ausl. Sul posto oltre alla Squadra Mobile e agli agenti dell’ufficio prevenzione generale e pubblico soccorso sono intervenuti anche il pubblico ministero di turno, il medico legale e il personale del gabinetto provinciale di Polizia Scientifica per l’esecuzione del sopralluogo. L’uomo, al momento, si trova presso gli uffici della Squadra Mobile per essere sottoposto ad interrogatorio da parte del pm.