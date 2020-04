Feltri e i meridionali inferiori

In questo simpatico spezzone di Fuori dal Coro di Mario Giordano possiamo ammirare (si fa per dire) Vittorio Feltri mentre tenta per l’ennesima volta di scatenare contro di sé una shitstorm prendendosela con uno dei suoi bersagli preferiti: i meridionali: “Molta gente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché ha un complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo semplicemente che i meridionali in molti casi siano inferiori”. Subito dopo potete ammirare come Giordano finga alla grandissima un po’ di indignazione come da copione dopo la frase di Feltri mentre in realtà nella sua testa sta esultando come Tardelli dopo il goal alla Germania nel 1982 perché Feltri ha fatto il suo solito spettacolino che farà arrabbiare metà del suo pubblico e divertire l’altra metà. Poi addirittura dice: “Ma se cambiano canale è un guaio!”.

#Feltri a #Rete4 “I meridionali in molti caso sono inferiori” Credo che questo signore stia superando ogni limite possibile ed immaginabile Attacca #Napoli e tutto il sud in maniera ignobile e gratuita Credo che l’ordine dei giornalisti debba metter fine a questo schifo! pic.twitter.com/F98kBoBFoS — Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) April 21, 2020

Feltri, in ogni caso, va capito. O meglio, va ricordato così: