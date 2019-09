Fassino e il Polpo Paul

In un’intervista a Linkiesta Fassino ha dichiarato che “Abbiamo dato vita a un governo solido che ha l’ambizione di durare a lungo…La nostra sfida è quella di farcela, e sono certo che sarà portata a buon fine”. Dimostrerà ancora una volta una capacità divinatoria di tipo Cassandra? Secondo me, se il Governo sopravviverà fino alle elezioni del Presidente della Repubblica, sopravviverà anche fino alla fine naturale della legislatura nonostante il vaticinio fassinesco. A quel punto mancherà poco più di un anno alla fine naturale della legislatura e non vedo alcuna convenienza né da parte del Governo né da parte dell’Opposizione a staccare la spina.

Non vedo neanche probabile una crisi a breve. Si deve ridurre il numero dei parlamentari, ridisegnare i collegi elettorali e modificare la legge elettorale in senso proporzionale così da ritornare nell’assetto da I Repubblica dove piccoli partiti potevano ricattare quelli grandi e dove era dal Centro che si governava l’Italia. Adesso il centro è sguarnito (presidiato un po’ dal morente partito di Berlusconi) e ci sono molti leader dell’alleanza Giallorossa che potrebbero essere tentati a fondare un partito centrista sfruttando il loro carisma sugli elettori. Renzi? Calenda? Conte per acquistare autonomia da Di Maio e Di Battista? O viceversa gli stessi Di Maio e Di Battista se Conte riuscirà a scalare il loro partito? Non so, ma questi leader devono assicurarsi una via di fuga a priori e il proporzionale è la strada maestra.

Considerando quindi i tempi tecnici per varare queste riforme ed il semestre bianco che precede l’elezione del Presidente della Repubblica, l’unico momento lasciato per una crisi di governo è la primavera 2021. Ma perché mai i parlamentari che hanno resistito strenuamente alle elezioni fortemente volute da Salvini, dopo un paio di anni dovrebbero invece accettarle? Se passa la riduzione dei parlamentari e se rimanessero stabili queste proiezioni elettorali (un SE grosso come una casa, considerando la mutevolezza degli umori degli elettori) i peones dei 5 Stelle (e del PD) avrebbero la quasi certezza di non essere rieletti. Quindi sarebbero spinti o a cercare di trovare rifugio in eventuali partiti centristi che potrebbero nascere grazie a questa nuova legge elettorale o ad acquistare “ meriti” a Destra passando dalla parte del presunto vincitore contribuendo alle elezioni prima delle elezioni del Presidente. In ogni caso un pronostico difficile da realizzarsi. Ma non disperiamo… Fassino potrebbe fare meglio perfino del Polpo Paul, sì proprio quello che fu utilizzato per predire i risultati delle partite di calcio del Mondiale del 2010 in cui era coinvolta la Germania. Tutte le sue previsioni si rivelarono esatte compresa anche quella della finale dove non era coinvolta la Germania. Certo Paul era molto bravo, ma Fassino non è da meno… Ha azzeccato il successo del partito politico di Grillo prima ancora che Grillo pensasse di fondarne uno e ha centrato l’elezione dell’Appendino come Sindaco di Torino quando ancora i 5 Stelle erano un partito minoritario. Ha perfino fatto eliminare la potente Germania dal Mondiale di Calcio Russo… Insomma una potenza di fuoco da far impallidire il Divino Otelma.

