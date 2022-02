Il tweet di Famiglia Cristiana su Luc Montagnier che ha fatto arrabbiare i no vax

“È morto a 89 anni Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina nel 2008 per le sue ricerche sul virus dell’AIDS. Negli ultimi tempi si era distinto per prese di posizione polemiche e senza basi scientifiche”. L’ultima frase che accompagna il tweet del settimanale di ispirazione cattolica ha fatto arrabbiare e non poco i no vax sui social che si sono scagliati contro Famiglia Cristiana per aver messo in evidenza come il Premio Nobel, di recente, si sia reso protagonista di posizioni smentite dalla scienza sui vaccini.

Famiglia Cristiana

Molto cristiana soprattutto nel rispetto di una persona che non c’è più!

Ma non vi vergognate?

L’ultima frase ve la potevate risparmiare! pic.twitter.com/hqW1AcMte3 — Virna (@65_virna) February 10, 2022

Famiglia cristiana che lamenta il fatto che Montagnier dicesse cose senza basi scientifiche.

Perché la faccenda di adamo ed eva che si sono moltiplicati invece é scientifica. — Cambiacasacca (@Cambiacasacca) February 11, 2022

Famiglia cristiana, quelli che parlano di resurrezione ora parlano di scienza. Negli ultimi tempi si è distinto…. Loro invece negli ultimi tempi sono stati posseduti… pic.twitter.com/ROemWju3ys — Cieloitalia🦅 (@_cieloitalia) February 11, 2022

Posizioni che lo hanno reso un personaggio di riferimento per la fronda no vax a livello mondiale. In tanti, infatti, hanno deciso di affidarsi alle sue teorie facendo riferimento a quell’onorificenza ottenuta con merito nel 2008 per i suoi studi e le ricerche sull’AIDS e il virus HIV. E se molti hanno criticato la scelta di Famiglia Cristiana, altri sottolineano come la vittoria di un premio Nobel possa essere in linea anche con successive (parliamo di 14 anni fa) teorie errate.