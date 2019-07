Facebook ha davvero rimosso post dalla pagina Lega – Salvini Premier?

Il 27 luglio abbiamo scritto della rimozione di alcuni post dalla pagina Facebook Lega – Salvini Premier segnalata all’agenzia di stampa DIRE che aveva intervistato Stephen Ogongo, giornalista e fondatore del portale online ‘Cara italia’. Anche altri giornali hanno parlato della storia:

Dopo aver segnalato la pagina Facebook ‘Lega – Salvini premier’, che conta oltre 500mila follower, Ogongo ha ricevuto un messaggio dal servizio assistenza in cui si legge: “Dopo aver esaminato la pagina, abbiamo riscontrato che alcuni contenuti non rispetto i nostri Standard della community. Abbiamo rimosso quei contenuti specifici (ad esempio foto e post) anziché l’intera pagina”. Secondo Ogongo, originario del Kenya e residente in Italia da oltre 20 anni, è la prima volta che in Italia vengono rimossi dei post di Salvini.