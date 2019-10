La faccia che fa l’interprete durante l’incontro tra Donald Trump e Mattarella

Rimarrà forse negli annali della diplomazia e certamente negli archivi dell’Internet la faccia che fa l’interprete durante l’incontro tra Donald Trump e Sergio Mattarella, immortalata in questo video mentre sembra sempre più stupita e allarmata di fronte alle affermazioni del presidente degli Stati Uniti. Nel video pubblicato su Twitter da The Recount sono stati selezionati i momenti più esilaranti delle espressioni della traduttrice durante il meeting.

Welcome to the Splash Zone, Italian Translator. pic.twitter.com/IDaBGd8LkM — John Heilemann (@jheil) October 16, 2019

Tra i commenti su Twitter c’è chi dice che ha dovuto fare un doppio lavoro per tradurre l’inglese senza senso di Trump in inglese e poi trasporlo in italiano, e poi si augura che sia stata pagata il doppio, e chi sostiene che per Trump non ci voglia un traduttore ma un esorcista. E c’è anche chi si butta sull’italiano:

