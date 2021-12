Quelli che credono che Fabio Fazio prenderà il posto di Mario Giordano a “Fuori dal Coro”

Ci sono storie che non esistono, ma che diventano reali nella vulgata social. E così, cavalcando l’onda della “polemica” sulle sospensione lunga (per delle infinite vacanze natalizie) dei programmi di Mario Giordano e Paolo Del Debbio su Rete4, c’è chi pensa che un meme condiviso sui social sia la verità. Ed è per questo che oggi si parla a sproposito di Fabio Fazio conduttore di Fuori dal Coro. Una non-storia che nasce da questa immagine, condivisa centinaia di volte su Twitter da utenti che non sanno distinguere una dichiarazione reale da una falsa.

Fazio conduttore Fuori dal Coro, il meme-bufala condiviso sui social

“Come vi avevo annunciato, Fuori dal Coro viene sospeso per un mese e non sarò più io a condurlo ma Fabio Fazio che passerà a Mediaset. Si sa, chi dice la verità ne paga sempre le conseguenze”. Questo il testo inserito all’interno dell’immagine condivisa centinaia di volte su Twitter, con la firma di Mario Giordano. Peccato che il giornalista e conduttore del talk show in onda ogni martedì su Rete4 non abbia mai pronunciato quelle parole.

Innanzitutto la prevista (anche se ancora manca la certezza ufficiale) sospensione prolungata non sarebbe di un mese, ma di 50 giorni: dal prossimo martedì 7 dicembre (ultima puntata dell’anno 2021) fino al 25 gennaio. Stessa sorte toccherebbe anche a “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo del Debbio. Inoltre, Fabio Fazio ha un contratto con la televisione pubblica e resta saldamente al comando di “Che Tempo Che Fa”, in onda ogni domenica su RaiTre. Eppure in molti stanno credendo a questo meme e pensano che quella frase (con tanto di punteggiatura sbagliata) sia stata scritta realmente o pronunciata da Mario Giordano. E c’è anche chi, nell’enfasi del momento, cerca di trovare un (suo) lato positivo: “Smetteremo di guardare anche quella trasmissione. Fazio ma per carità, l’unica cosa positiva è che non sarà più pagato con i soldi del canone TV”. Ma Fabio Fazio conduttore Fuori dal Coro è una bufala. Sapevatelo.