Europeisti Maie – Centro Democratico: chi c’è dentro il gruppo “di Conte” e quanti voti mancano

Ieri è nato al Senato il nuovo gruppo Europeisti Maie – Centro Democratico , “l’entità” di cui ieri parlava Gregorio De Falco e che sostiene Giuseppe Conte. In questo momento conta dieci senatori, non sufficienti per garantire la maggioranza a un governo Conte in Senato. Di otto di loro si conosce il nome: ” Ricardo Merlo, Saverio De Bonis, Adriano Cario, Maurizio Buccarella e Raffaele Fantetti (presidente dell’Associazione Italia 23) e dei due ex azzurri Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin. Ultimo arrivato è l’ex pentastellato Gregorio De Falco, che porterà in dote il simbolo ‘Cd’ ‘prestato’ da Tabacci” scrive AdnKronos che riporta anche l’indiscrezione secondo cui Sandra Lonardo, Lady Mastella, non sarebbe della partita. Quindi Conte non ha la maggioranza assoluta al Senato, attualmente a quota 157, che diventano 154 senza contare i senatori a vita. I dieci europeisti per ora non aggiungono nulla perché lo avevano già votato per la fiducia. Il presidente del Consiglio dimissionario ha bisogno di altri sette voti per ottenere un reincarico. E in questi giorni lavorerà per convincere altri senatori. Magari anche qualcuno di Italia Viva. Oggi il gruppo nascerà anche alla Camera dei Deputati. Nel gruppo al Senato anche una senatrice che ha lasciato quello del Partito Democratico per senso di reponsabilità, come spiega lei stessa, pur condividendo ancora la linea politica del PD. Un “prestito” insomma:

In pratica la Rojc sta spiegando che lei sta nel gruppo dei responsabili ma con la tessera del PD certificando che i @SenatoriPD hanno ceduto una Senatrice per far nascere il gruppo dei "#responsabili".

