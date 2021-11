Adesso Montesano invoca lo sciopero dei consumatori: “Governo, tv e giornali devono schiattare”

Cita il celebre discorso di Giorgia Meloni, Enrico Montesano, per rivolgersi alla platea dei No Green Pass, di cui è diventato via via leader partecipando alle manifestazioni. “Cari amici – scrive – sono Enrico Montesano, sono romano e a tempo perso pure Italiano. Sì, italiano! Per fortuna o purtroppo lo sono! Amici veri, amici rimasti, scremati, amici dalle affinità elettive, smettiamola di inviarci messaggi. Io sono stufo, non accetto questa situazione. Sono incazzato nero e tutto questo non lo sopporto più! Iniziamo una individuale, ferma, ostinata, disobbedienza civile”. Il suo sfogo arriva subito dopo la stretta ulteriore del governo e l’entrata in vigore del Super Green Pass.

Il discorso delirante di Enrico Montesano

“Tanti rivoluzionari in solitaria – incalza l’attore e regista – fanno una grande massa rivoluzionaria! Cosi facendo, singolarmente sfuggiremo, e colpiremo nei suoi interessi economici questo stato traditore, questo governo iniquo e questo sistema che non ci rappresenta”. Montesano propone quindi una rivolta dal basso chiamando a raccolta i “consumatori” e invitandoli a non acquistare più nulla per far arrivare meno soldi allo Stato tramite le tasse. “Colpiamoli nel portafoglio. Niente più uso della carta di credito e/o bancomat, niente consumi superflui, non ricorrere alle multinazionali tipo Amazon (oggi, peraltro, è il giorno del Black Friday, ndr), niente acquisti nei centri commerciali, utilizziamo prodotti italiani e negozi di vicinato”. Non è chiaro il legame con i prodotti italiani visto che l’iva si applica a tutto. Il popolare attore spiega ancor più nel dettaglio: “Niente banca, ritiro liquidità dai conti correnti, scorporare quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali generalisti. Non consumare, non seguire più programmi. Il potere lo abbiamo noi consumatori ed utenti. Niente spese a Natale. Stiamo tra noi e facciamo un Natale come facevano i nostri nonni. Mandiamo a cag** i negozi, i ristoranti battenti greeeeeen passsss. Disobbedire, sparire come consumatori”.

L’attore contro il governo e i media

Tutto, nell’ottica di Montesano, per andare contro governo, giornali e tv: “Devono schiattare, senza risorse e senza ascolti. Vediamo se noi segregati , maltrattati, siamo così inutili, insignificanti e ininfluenti! Questo super greeeen cazzz è un’offesa alla dignità. Non siamo affatto pochi! Gli possiamo fare molto male. 30 giorni!! Teniamo duro, lo so è un gran sacrificio ma ne va della nostra libertà e dignità! Possiamo ficcarglielo in quel posto! Volete farlo? Se siete convinti diffondete questo messaggio. Grazie. Resistenza Verità Libertà”.