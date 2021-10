Dopo le dimissioni di Padoan, il segretario del Partito Democratico Letta aveva puntato tutto sulla corsa per rientrare in parlamento

Dopo aver ricevuto i dati ufficiali dalle sezioni, i dirigenti locali senesi hanno fatto partire l’applauso al comitato elettorale del Pd allestito a Siena, presso l’hotel Garden, per seguire lo scrutinio del voto per le elezioni suppletive del collegio Toscana 12 della Camera. Oltre allo staff, erano presenti il segretario del Pd toscano, Simona Bonafè, il capogruppo in Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, la consigliera regionale Pd Lucia De Robertis, il segretario provinciale del Pd di Siena Andrea Valenti, il segretario comunale del Pd di Siena Massimo Roncucci, il segretario provinciale del Pd provinciale di Arezzo, Francesco Ruscelli.

🔴 Decision Desk Quorum/YouTrend: il segretario PD Enrico Letta vince le suppletive nel collegio di #Siena ed è eletto deputato#Elezionisuppletive2021#MaratonaYouTrend pic.twitter.com/EWB0Z4xjNf — YouTrend (@you_trend) October 4, 2021

“Siamo a più della metà delle sezioni scrutinate e il risultato è molto buono per Enrico Letta, c’è quindi soddisfazione. E il risultato è particolarmente buono laddove come a Cortona e a Siena città governa il centrodestra. Non c’è dubbio che in questo collegio la grande alleanza sul territorio per Enrico Letta ha funzionato”, ha detto l’europarlamentae Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano, commentando lo scrutinio per le elezioni suppletive del collegio Toscana 12.

Enrico Letta vince alle suppletive di Siena ed entra in Parlamento

Votato! Con un pochino di emozione 🤞 pic.twitter.com/5MdwtxP7Sx — Enrico Letta (@EnricoLetta) October 3, 2021

Tantissimi i membri del Partito Democratico che hanno voluto complimentarsi con il segretario del partito.

“Enrico Letta ha fatto una scelta coraggiosa e l’ha vinta. Bravo segretario”, ha scritto su Twitter Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd. Dopo anni di assenza cominciati con il passaggio della campanella, adesso per l’ex premier è il momento di tornare nell’aula della Camera dai cui scranni potrà guidare il suo Partito Democratico autore di una serie di grandi successi in queste ore.