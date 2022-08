“Guanciale o pancetta”: il tweet di Letta che sembra un meme

La campagna elettorale è anche questione di “simpatia” ed Enrico Letta deve averlo capito bene. Oggi è comparsa sul profilo Instagram del segretario dem una battuta dal sapore italianissimo che non è altro che una parodia dei manifesti elettorali del Pd con la scelta tra dem e destra su vari temi caldi (“Con Putin/Con l’Europa”, “Lavoro sotto pagato/Salario minimo”, “Combustibili fossili/Energie rinnovabili”). Ijn questo caso, però, la scelta era tutta culinaria. “Con la pancetta/Con il guanciale. Scegli”, si legge all’interno della card comparsa sui social e rilanciata da Enrico Letta. “Guanciale tutta la vita”, il commento ironico del segretario del Pd.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Letta (@enricoletta)

La risposta di Carlo Calenda e Matteo Salvini al tweet di Enrico Letta su guanciale e pancetta

La battuta di Enrico Letta sulla scelta guanciale/pancetta non ha fatto ridere proprio tutti. A non averla presa benissimo è stato anzitutto il leader di Azione Carlo Calenda, che ha richiamato Letta alla serietà e ha scritto sui suoi profili social: “Siamo tutti felici Enrico Letta che ti stia divertendo con questo tuo giochino rosso o nero. Ma visto che sei a Modena, fai un salto a Sassuolo e vedi se si stanno divertendo anche i produttori di piastrelle che rischiano di fermarsi e stanno già chiedendo la cassa integrazione”. Poi, riprendendo il trend, Calenda ha postato una card in cui da una parte si vede Nicola Fratoianni e dall’altro Enrico Letta: “Contro Draghi/Con Draghi. Scegli”.

Anche il segretario leghista Matteo Salvini ha commentato la battuta di Enrico Letta pubblicando una card simile alla sua ma con due opzioni sul manifesto “ritoccato”: “Dopo il 25 settembre cosa farà? Letta, scegli” con le opzioni “torno in Francia” o “resto in Italia”. Insomma: i lavori per l’operazione simpatia sembrano ancora in corso.