Elodie asfalta Giorgia Meloni: “Parla come un uomo del 1922, è violenta e poco donna” | VIDEO

Dopo le parole critiche pronunciate a La Confessione di Peter Gomez, ieri Elodie è tornata a scagliarsi contro Giorgia Meloni a Venezia 79, durante la presentazione del suo primo film “Ti mangio il cuore”, diretto da Pippo Mezzapesa e che vede la cantante nei panni della protagonista, Marilena. Questa volta, Elodie ha definito la leader di Fratelli d’Italia “violenta” e “poco donna”. Ecco cosa ha detto.

Lei non riesce a non smerdare la Meloni in ogni sua intervista.

Le parole di Elodie contro Giorgia Meloni a Venezia 79: “Parla come un uomo del 1922”

Le parole contro Giorgia Meloni sono state pronunciate da Elodie dopo che un giornalista, durante la conferenza stampa del film che la vede protagonista, le aveva chiesto un commento in merito a quanto affermato nei giorni precedenti da Hilary Clinton, quando a Lido aveva difeso la leader di FdI sottolineando quanto una Premier donna in Italia possa rappresentare una “rottura col passato”. La cantante romana, a quel punto, ha attaccato Meloni definendola “una donna che parla come un uomo del 1922” sottolinenado come “una donna, una madre, dovrebbe avere attenzione per i diritti”. Poi, Elodie ha concluso:

Da sempre ci sono situazioni complesse dal punto di vista femminile, dall’anno in cui è nata la donna. È incredibile come sia violenta, come sia poco donna. Sembra un gioco della sorte simpatico. Gli aspetti positivi li avrà, ma ben nascosti sicuramente. Forse ce n’è uno, che è determinata, ma questo non sempre è un bene.

Poi, in merito al suo debutto sul grande schermo, Elodie ha detto: “Da tempo pensavo che sarebbe stato molto bello fare un’esperienza come attrice, ma attendevo la magia di qualcosa che mi colpisse e che mi permettesse di fare qualcosa che non riuscivo a fare come cantante”. Per la cantante romana la magia è arrivata grazie a “Ti mangio il cuore”, il nuovo film diretto da Pippo Mezzapesa, in Orizzonti a Venezia 79 e nelle sale dal 22 settembre con 01 distribution, poi dal 2023 sulla nuova piattaforma Paramount+. Prodotto da Indigo Film con Rai Cinema e Paramount+, Ti mangio il cuore è ispirato all’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, edito da Feltrinelli.