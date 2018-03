Elezioni Regionali Lazio, le proiezioni

Le proiezioni di SWG/La7 per le elezioni regionali del Lazio danno in testa Nicola Zingaretti con il 34%, seguito da Stefano Parisi con il 32%; Roberta Lombardi è terza con il 27.10% e Pirozzi chiude la fila con il 6,10%. Significative le differenze con le proiezioni RAI: secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali per la presidenza del Lazio Nicola Zingaretti (centrosinistra) ha il 34,4%, Roberta Lombardi (M5s) è al 32%, Stefano Parisi (centrodestra) al 27%% e Sergio Pirozzi (lista civica) al 4,7%. Sul sito del ministero dell’Interno non sono disponibili ancora i risultati. Secondo il sito elettorale del Campidoglio, quando sono arrivati i dati da quasi 600 sezioni sulle 2.600 di Roma, Nicola Zingaretti, candidato presidente della Regione per il centrosinistra, si attesta al 36,5% circa dei voti. Seguono Stefano Parisi (centrodestra) con il 27,7%, Roberta Lombardi (M5S) con il 27,3% e Sergio Pirozzi con il 4,1%.

Ieri gli exit poll hanno premiato Fontana in Lombardia e Zingaretti nel Lazio. La proiezione SWG ha una copertura del campione del 20% con margine di errore dell’1,8%. La seconda proiezione Rai per le regionali del Lazio dà invece Nicola Zingaretti al 34,4, Roberta Lombardi al 31,9, Stefano Parisi al 26,8 Sergio Pirozzi al 4,8. La copertura del campione è l’11% e il margine d’errore è del 3,6%.

Con la copertura del 50% delle sessioni campionate nel Lazio Nicola Zingaretti è al 31,1%, Stefano Parisi al 28,5% e Roberta Lombardi al 29,5% mentre Sergio Pirozzi è al 6%. Zingaretti resta in testa anche nella terza proiezione del Consorzio Opinio per la Rai. Il presidente uscente della Regione Lazio, quando la copertura è arrivata al 18% con un margine di errore del 3,4%, è al 33,2% dei consensi. In seconda posizione Roberta Lombardi del M5s con 29,5%. Al terzo posto Stefano Parisi per il centrodestra 29,0%. Sergio Pirozzi resta quarto con il 4,3%.

Anche la terza proiezione di SWG/La7 conferma che Nicola Zingaretti è in testa e la distanza, insieme all’errore statistico di 1,12% ci dice che il governatore uscente, secondo la proiezione è avviato verso la vittoria. Secondo la terza proiezione di Swg per La7, alle regionali per la presidenza del Lazio Nicola Zingaretti (centrosinistra) ha il 31,60%, Roberta Lombardi (M5s) è al 29%, Stefano Parisi (centrodestra) ha il 29%, Sergio Pirozzi (lista civica) al 5,80%. Il campione ha una copertura dell’80%.

La quarta proiezione Rai-Opinio Italia per le regionali del Lazio: Nicola Zingaretti 33,5 per cento Stefano Parisi 29,6 per cento Roberta Lombardi 29 per cento Sergio Pirozzi 4 per cento. In base alla V proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai (riproduzione riservata) relativa alle regionali del Lazio e ai voti per i candidati presidenti Nicola Zingaretti (Pd-Insieme Zingaretti-Centro Solidale-Liberi e Uguali-Civica Zingaretti-+Europa) è al 34% Roberta Lombardi (M5) è al 27,9% Stefano Parisi (Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia-Energie per l’Italia-Noi con l’Italia) è al 29,9% Sergio Pirozzi (Civica Sergio Pirozzi-Lista Nathan) è al 4,3% La proiezione delle ore 17.27 ha una copertura del campione del 40% con margine di errore del 2,6%.

Il dato definitivo per SWG/La7 dà Nicola Zingaretti al 31,80%, Stefano Parisi al 30,90%, Roberta Lombardi al 27,80% e Sergio Pirozzi al 5,20%. Secondo SWG quindi ha vinto Zingaretti.