L’elettore grillino che ha abbracciato Matteo Orfini

Viviamo tempi memorabili. E a testimoniarlo è anche questo aneddoto raccontato da Matteo Orfini ieri su Facebook: un elettore grillino, sostiene Orfini, gli ha fatto “molte feste”, gli ha detto che “insieme ce la faremo” e gli ha chiesto di fare un selfie insieme (a Orfini? Sì, a Orfini). Poi l’ha abbracciato ma, dice lui, “non credo di essere ancora pronto a tutto questo”.

Intanto però magari l’ex presidente del Partito Democratico potrebbe dare un’occhiata all’intervista rilasciata da Dario Franceschini oggi a Repubblica:

Lei parla di un’alleanza politica con i grillini?

«Si, politica ed elettorale. Che parta dalle prossime elezioni regionali, passi per le comunali e arrivi alle politiche».

Anche in Umbria a fine ottobre?

«Lì le elezioni sono molto vicine, ma se c’ è la volontà poitica si può fare tutto. Per Emilia e Calabria, poi, c’è tempo. In ogni caso, la sfida è questa. So che è difficile ma se governiamo bene, evitando la logica del “contratto”, cercando sempre la sintesi allora questa squadra può diventare il seme di una futura alleanza. Per battere la destra, vale la pena provarci».

Ma questa prospettiva farà impazzire il suo partito.

«So che ci sono posizioni diverse da noi e nei Cinque Stelle. Io parlo di una alleanza tra tutto il centrosinistra e l’M5S»