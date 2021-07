Eduardo Leite: il coming out in diretta tv del governatore in Brasile | VIDEO

La decisione del governatore dello Stato di Rio Grande do Sul per zittire la propaganda omofoba di Bolsonaro

Come rispondere a messaggi tipo “preferirei avere un figlio morto che gay” pronunciati da Jair Bolsonaro? Mettendoci la faccia e mostrando al mondo quella normalizzazione dell’omosessualità che spaventa gli omofobi. A farlo è stato Eduardo Leite, governatore dello stato di Rio Grande do Sul, che ha deciso di fare coming out pubblico.

No Brasil do ódio e da intolerância, assumir a orientação sexual é um gesto de coragem. Meu abraço ao governador @EduardoLeite_, com quem mantenho uma relação de respeito há anos, mesmo com posições políticas que nos distanciam. Que sejamos livres para ser quem quisermos ser! pic.twitter.com/h3BxKvuJqt — Manuela (@ManuelaDavila) July 2, 2021

Eduardo Leite: il coming out in diretta tv del governatore in Brasile

Nel video, Eduardo Leite racconta i motivi che lo hanno spinto a fare il suo coming out durante la sua intervista a TV Globo : “Sono un governatore che è gay, non un gay governatore. Non ho mai parlato di un argomento legato alla mia vita privata, ma in questo momento di bassa integrità in Brasile, ribadisco che non ho nulla da nascondere. Così come Obama era un presidente nero non un nero presidente. E ne sono orgoglioso”.

Un orgoglio da mostrare in un periodo, come spiega il 36enne esponente Partito della Social Democrazia brasiliana e governatore dello Stato di Rio Grande do Sul, per via della situazione insostenibile che si è instaurata negli ultimi mesi (o anni) in Brasile. E non si tratta di un personaggio di poco conto visto che lo stesso Leite, nel 2018, aveva sostenuto proprio Jair Bolsonaro al secondo turno delle elezioni. Poi, però, il clima generale è diventato sempre più torrido, con il Presidente brasiliano che (oltre a una gestione pessima dell’emergenza sanitaria) si è reso protagonista di alcune uscite omofobe intollerabili. Come quando, rispondendo a un giornalista che gli chiedeva un commento sulle accuse di riciclaggio rivolte al figlio, rispose: “Lei ha una terribile faccia da omosessuale”. Ma per ogni Bolsonaro, per fortuna, c’è un Leite.

(foto: da Instagram)