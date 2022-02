L’edificio residenziale di Kiev colpito da un missile russo | VIDEO

Nuovi bombardamenti sui civili a Kiev: la capitale dell’Ucraina è sotto assalto da parte dell’esercito russo, che da più di un giorno ormai sta cercando di accerchiare la città ma non è ancora riuscito a penetrare nel centro grazie alla strenua resistenza di militari e civili ucraini. Le immagini di una telecamera di sorveglianza mostrano un missile colpire la facciata di un edificio residenziale, poco dopo le 8 di questa mattina. Sarebbero state completate le operazioni di evacuazione dello stabile, danneggiato pesantemente tra il 18esimo e il 21esimo piano. Secondo quanto riporta il Guardian, che cita quotidiani locali, il numero delle vittime è ancora sconosciuto, mentre ci sarebbero dei feriti.

️Another Video of the hitted building in Kiev by a Russian missile! #Russia #Ukraine pic.twitter.com/hryI9ZE0m3

A Kiev continuano a suonare le sirene che avvertono la popolazione di imminenti raid aerei. Le stazioni della metropolitana sono sempre più affollate di persone che cercano rifugio. Come affermato dal sindaco Vitali Klitschko, tutti i treni sono oramai fermi.

Footage from the interior of the building in Kiev. Damaged badly pic.twitter.com/wfBn3ImPXY

