E ora Bonaccini citofona a tutti quelli che lo sfottevano su Twitter

Stefano Bonaccini ha vinto le elezioni in Emilia-Romagna e sarà governatore per altri cinque anni. Ha quindi tempo per cazzeggiare sui social network e quindi non possiamo che approvare il passatempo a cui si è dedicato ieri dopo che la vittoria è diventata sicura: ha cominciato a rispondere ai tweet che in questi giorni lo sfottevano o pronosticavano la vittoria di Lucia Borgonzoni. Uno dei primi a prendersi la sveglia è stato l’account GrandeCocomero, che si vantava del clamoroso trionfo a Bettola, cittadina in provincia di Piacenza famosa per aver dato i natali a Pierluigi Bersani.

Poi Bonaccini è andato a rispondere al professor Stefano Longagnani, che invece in quanto alfiere del cambiamento voleva che vincesse il più vecchio partito presente oggi sulla scena politica italiana (la Lega):

Poi il presidente dell’Emilia-Romagna è andato a rispondere a Giorgio La Porta, che aveva pronosticato la vittoria di Borgonzoni. Qui lo sdeng si è sentito fino a Bruxelles, dove lavora l’autore l’autore del tweet: “Buongiorno. Sono il Presidente della @RegioneER. Un consiglio: sia più prudente nelle previsioni. Per evitare brutte figure. Ci vedremo presto a Bruxelles. In ogni caso, buon lavoro”.

La Porta ha preso molto sportivamente la randellata su Twitter, dove sapeva che Bonaccini avrebbe ricevuto la reply:

Su Facebook invece ha scritto che la prima cosa che ha fatto Bonaccini è stato venire a rispondere a lui.

Nei giorni scorsi Bonaccini aveva anche chiesto al leghista ed ex membro del governo Conte Claudio Durigon di sostanziare le sue accuse sul sistema della sinistra.

Ma Durigon ha improvvisamente perso la password di Twitter. Cose che capitano. Nei giorni scorsi Bonaccini aveva anche risposto in modo chiaro a una persona che lo accusava di non meglio precisate nefandezze.

Purtroppo a quel punto il proprietario dell’account è stato colto da improvvisa indisposizione.

